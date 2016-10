Kwartje valt verkeerd voor ARC

ZATERDAG EERSTE KLASSE B - ARC staat ook na zes wedstrijden nog op slechts een zege en een gelijkspel. Ook in en tegen het nog ongeslagen Nootdorp werd verloren (3-1).

Toch hield Frank Bloemheuvel een optimistisch gevoel over aan de verloren wedstrijd. ,,We spelen niet elke week tegen een ploeg die zo dodelijk effectief is. Op basis van de tweede helft verdienden we een punt en na de 2-1 was het wachten daar ook op. Helaas viel de vierde goal aan de andere kant, maar dit verlies geeft wel houvast voor het vervolg van de competitie.”

De thuisploeg leidde halverwege met 2-0, mede door een treffer op slag van rust. Robin de Heij verkleinde de marge na de rust, terwijl Daan van Leeuwen daarna onder meer de onderkant van de lat trof. ARC neemt ondertussen de twaalfde plaats in.