Ter Leede pakt het niet slim aan en verliest wat terrein

HOOFDKLASSE - Subtopper Ter Leede verspeelde twee punten op bezoek bij het zegeloze Smitshoek (2-2). Dat was althans het gevoel van trainer Henk Wisman. ,,We hadden dit echt beter moeten aanpakken’’, vond hij.

De Sassenheimse ploeg had in de eerste helft grip op de wedstrijd en kwam via Jesse Dingjan op voorsprong. Uit een volgens Wisman nogal discutabele strafschop kwam de thuisploeg kort voor rust op gelijke hoogte.

Ter Leede moest in Barendrecht in een fletse tweede helft zelfs flink aan de bak om een nederlaag af te wenden. Dat lukte dankzij een prachtige lob van Vincent Ammerlaan (2-2).