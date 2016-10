ZVL incasseert nederlaag

Foto Orange Pictures/Gertjan Kooij Rozanne Voorvelt van ZVL verdedigt haar tegenstander van GZC Donk.

WATERPOLO - Het is even wennen voor ZVL. De Leidse eredivisionist verloor vorig seizoen geen enkele wedstrijd, maar heeft nu de huidige jaargang nog maar net op streek is al twee nederlagen geïncasseerd.

Door Wim Siera - 10-10-2016, 10:20 (Update 10-10-2016, 10:20)

De Supercup ging al verloren tegen UZSC en in de competitie bleef ook GZC Donk aan de goede kant van de score tegen de alleenheerser van het voorbije seizoen. ZVL verloor in zwembad De Zijl met 8-10.

Internationals

Het puntverlies is niet onoverkomelijk. USZC en GZC Donk zijn juist de ploegen die er met de terugkeer van de internationals bij de clubs dit seizoen aanzienlijk beter op zijn geworden. Bovendien ontbraken zaterdag bij ZVL spelmaker Iefke van Belkum en doelvrouw Jalou Vanhelsuwé wegens ziekte. Een niet geringe aderlating voor ZVL, dat toch behoorlijk kon wedijveren met de waterpoloploeg uit Gouda.

Op de openingsfase na, waarin de bezoekers een 0-2 en een 1-4 voorsprong namen, had de ploeg van trainer Tim van der Meer het beste van het spel. Alleen de scherpte bij het afronden ontbrak. Donk wankelde, maar bleef in de rommelige slotfase net overeind. De doelpunten kwamen van Marianne de Groot (4), Malissa van Rijn (3) en Kitty Lynn Joustra.

De mannen van Katwijk staan weer met beide benen op de grond. Na twee zeges op rij kwam de eersteklasser er zaterdag niet aan te pas. ZV De Zaan was in zwembad De Slag in Zaandam met 14-3 te sterk. Pas in de derde periode slaagde Katwijk erin het net te vinden (van 6-0 naar 7-3). Een volgende demarrage van de thuisploeg was de bezoekers te machtig. ,,Het leek wel of de ballen van lood waren, tenminste voor ons dan’’, vond trainer Bas Willemsen.

Voor LZ 1886 duurde de wedstrijd tegen De Wiekslag net even te lang. De tweedeklasser uit Leiden stond lange tijd op voorsprong, maar slaagde er net niet in de zege veilig te stellen. Twee seconden voor tijd viel de gelijkmaker (6-6). De doelpunten kwamen van Rory van Amsterdam, Joeri Klein en Peter van Amsterdam.

In de derde klasse moest Sassenheim de eerste nederlaag incasseren. De ploeg van trainer Jelmer Kosters was het seizoen ijzersterk begonnen met drie zeges op rij, maar verloor zaterdag kansloos met 12-7 van De Kempvis.

De mannenploeg van Alkemade heeft zijn draai nog steeds niet gevonden in de derde klasse. Een plek in de topdrie, dat leek de waterpoloploeg uit Roelofarendsveen wel wat. Na vier wedstrijden staat Alkemade met een enkel punt op een teleurstellende elfde plaats. Zaterdag was De Gouwe met 9-5 een maatje te groot.

Krachtmeting

De vrouwen van Katwijk stonden zaterdag voor de eerste echte krachtmeting. Het vierde team van ZVL werd nipt met 6-5 verslagen. De ploeg van trainer Alex Sieval leek aanvankelijk een makkelijke avond tegemoet te gaan. Halverwege was de score al opgelopen tot 5-1. ZVL beet echter van zich af en kwam in de slotfase zelfs op gelijke hoogte. Twintig seconden voor tijd besliste Esther Nijgh uit een uitval de wedstrijd. Ingrid van Dijk scoorde driemaal.