RCL is weer koploper na prima winstpartij

VROUWENVOETBAL - Ter Leede walste zaterdag met 8-0 over hekkensluiter RKHVV heen. ,,Het was eenrichtingsverkeer. Het ging aan een stuk door”, aldus trainer Judith Kuipers, wiens elftal uitstekend voetbalde en daarmee de kater van het onnodige verlies tegen Wartburgia -een week eerder- wegspoelde. ,,RKHVV gaf ons ook wel de ruimte,

Door Welmoed de Lang - 9-10-2016, 19:24 (Update 9-10-2016, 19:24)

maar daar moet je altijd nog wel gebruik van maken. Dat deden de meiden prima.”

Bij rust stond het al 5-0 en daarna bleef de machine lopen. Romy van Beelen, Kim Zethof en Kitty Susan mikten er alledrie twee in. Kimberly Vermey en Julie Hendriks deden beiden met een treffer een duit in het zakje. Zaterdag wacht voor de nummer twee de cruciale ontmoeting tegen koploper Jong Telstar. ,,Dat is net als wij echt een voetballende ploeg..”

RCL grijpt weer de koppositie na de 1-0 overwinning op VIOD, dat voor het duel de eerste plaats bezette. ,,Ik ben hier heel blij mee. Het was ook verdiend, we hadden zelfs ruimer moeten winnen”, aldus trainster Janet Griffioen opgetogen. Haar ploeg speelde goed in op de tactiek van de gasten; defensief spel gecombineerd met snelle counters. Racing kreeg via onder andere Marijke van den Berg –die vanwege haar zwangerschap voorlopig haar laatste wedstrijd speelde- goede kansen, maar de Leiderdorpsen wisten die niet te verzilveren. Uiteindelijk gaf het de Friezinnen een koekje van eigen deeg door te scoren uit een counter. Shirley Nederpel nam twintig minuten voor tijd een lange bal van Kirsten Kok in een keer op haar slof en schoot prachtig binnen.