Verzwakt LSG krijgt gevoelig lesje in effectiviteit

SCHAKEN - In de landelijke meesterklasse ging het Leidse LSG IntelliMagic in het noorden tegen de Groninger Combinatie verrassend onderuit: 6½-3½.

Door Jan Bey - 10-10-2016, 12:42 (Update 10-10-2016, 12:42)

„De nederlaag viel wat ruim uit maar was wel terecht. We misten onze twee topmannen Jan Sprenger en Predrag Nikolic en dat bleek toch te veel van het goede”, aldus teamleider Folkert-Jan Geertsma.

De wedstrijd was live via internet te volgen en het deed de Nederlandse schaakliefhebber inderdaad zeer aan de ogen om te zien dat de Leidse ploeg – in sommige betere stellingen – toch langzaam onderuit ging. Geertsma: „Aan de bovenste vier borden, waar zij met drie grootmeesters een overwicht hadden, haalde Groningen fors uit met 3½-½. Aan de andere borden, waar wij een elo-overwicht hadden, konden we daar maar een magere 3-3 tegenover stellen. Kortom,een lesje in effectiviteit.”

Het Groninger team benutte bijna elke kans en de LSG’ers lieten er enkele liggen. Michiel Bosman miste een kans op een halfje tegen grootmeester Jan Werle en Jan-Willem de Jong miste de winst - met twee pluspionnen - door slordig afspelen. Lichtpuntjes waren de winstpartijen van Mark van der Werf en Jelmer Jens. Vermeldenswaard is zeker ook de remise van Eelke Wiersma tegen grootmeester Daan Brandenburg. Voor de Leidse ploeg scoorden verder alleen Edwin van Haastert en Martin Roobol nog een half punt. Geertsma: „We zijn er op gebrand in de volgende ronde tegen het andere Groningse team, koploper SISSA, revanche te nemen en ons weer in de strijd om de titel te mengen.’’