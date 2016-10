Foreholteis weer niet te stoppen

Hielco Kuipers Fotoprodukties De ervaren Melissa Broere -zaterdag medetopscoorder- is een van de steunpilaren van ROAC.

HANDBAL - Foreholte liet nog maar eens zien dat de ’mindere ploegen’ al helemaal geen kans meer hebben tegen de Voorhoutse eerstedivisionist. Aalsmeer werd met 20-36 gedesillusioneerd achter gelaten.

Door Welmoed de Langsportredactie@leidschdagblad.nl - 10-10-2016, 14:52 (Update 10-10-2016, 14:53)

„Vorige seizoenen hadden we nog wel eens moeite om goed te beginnen. Nu zetten we tegenstanders direct op afstand, waardoor ze ook geen hoop meer houden. Daarmee maken we het onszelf gemakkelijker”, aldus trainer Ricardo Clarijs, die een seizoen eerder met zijn team tegen Aalsmeer nog met twintig punten verschil klop kreeg. Nu was het binnen vijf minuten 1-5 en trok de ploeg met vers ingekomen krachten van 6-10 door naar 6-16. „Die tweede groep maakt steeds het grote verschil. Die is niet minder dan de eerste en dat is bij tegenstanders vrijwel altijd wel het geval.” Na de pauze werd de voorspong ook weer eerst rustig wat uitgebouwd, waarna de tweede lichting de score van 14-24 naar 14-30 bracht. Wendy Smits was door de open verdediging met acht treffers niet te stoppen, terwijl Marisha van der Geest (6) en cirkelspeelster Ramona Vink (5) ook tot een prima aantal kwamen.

HVV ’70kent als nieuwkomer in de eerste divisie een prima start en staat na de tweede zege zelfs even koploper. Door de 32-23 zege op Westlandia heeft de ploeg namelijk een goed doelsaldo. „Het was van onze kant ook een prima pot”, aldus trainer Dick Gijsman, wiens team zich wel over een beroerde start moest zetten. Doelman Max van Smirren gooide na twee fraaie reddingen de bal even zo vaak direct in de handen van de tegenstander, die dat direct afstrafte. „Dan heb je gelijk twee treffers om je oren. Niet echt goed voor m’n gemoedsrust. Gelukkig kreeg Dennis Klaver de geest”, aldus Gijsman. De rechterhoek bracht de Voorschotenaren met zes opeenvolgende doelpunten op 6-5. Met name na rust maakte de ploeg met uitstekend spel vervolgens het verschil.

ROACkende een wat stroef begin in de hoofdklasse met het 16-28 verlies tegen RHV. „Wij misten drie speelsters en ik schat RHV in als kampioenskandidaat. Dan weet je dat het lastig wordt”, aldus trainer Kees Toonen. Tot 5-6 kon ROAC de gasten bijhouden, maar met de minder ervaren nieuwkomers werd het snel 5-16. „We hebben een kwartier niet gescoord. We maakten het onszelf bij de aanvallen veel te moeilijk.”

Na rust probeerde Toonen een nieuwe verdedigingsvorm, die prima uitpakte. „Na de pauze hebben we 11-12 gespeeld, dus dat was prima. Verdedigend stond het beter en ook aanvallend ging het nu goed. Daarmee kunnen we verder.”