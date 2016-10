Hillegom kruipt naar de top

ZONDAG EERSTE KLASSE A - Hillegom heeft opnieuw goede zaken gedaan. Middels een 0-3 zege in de streekderby tegen EDO klom de ploeg van trainer Arend Jan Kranenburg naar plek drie.

Hillegom was stukken beter dan de Haarlemmers, die in voormalig Katwijk-keeper Virgil Deen een prima sluitpost hadden.

Deen hield EDO op de been met fabelachtige reddingen.

Pas in de 57ste minuut moest hij, hoewel pas in derde instantie, capituleren op een inzet van Jeroen Dedel. EDO kwam in de 70ste minuut met tien man te staan, omdat er al drie keer gewisseld was en later met negen door twee gele kaarten voor praten.

Op dat moment stond het al 0-2 door Nick van Staveren die in de slotfase nog zijn tweede en Hillegoms derde erin prikte.