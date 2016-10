Vierde nederlaag op rij voor Voorschoten

VOORSCHOTEN - Het is nog niet het seizoen van Voorschoten ’97. De ploeg van trainer André Lourens ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen VV Brielle en dat betekende de vierde nederlaag op rij.

Door Tom Mentink - 9-10-2016, 20:02 (Update 9-10-2016, 20:02)

Dat de verzorger van Voorschoten ’97 in tweede helft bijna in slaap sukkelde, was veelzeggend. Bij de blessure van Peer van Paasen was óók hij niet alert meer. ,,Henry!’’, riep Lourens lichtelijk geïrriteerd de voornaam van verzorger om de middenvelder alsnog zo snel mogelijk te laten behandelen.

De...