Altior bezweert de crisis met forse klop Roodenburg

VIERDE KLASSE - Oegstgeest dacht na de eerste helft op rozen te zitten op bezoek bij Van Nispen, maar de 0-3 voorsprong bleek niet genoeg.

De Zilkers, met diverse spelers die eerder in de hoofdmacht van Noordwijk speelden, bogen de stand uiteindelijk om naar 5-3. Blauw Zwart profiteerde optimaal en nam de koppositie over. UDO hield lange tijd stand, maar in het slotkwartier troffen Adrian Koziel, Luc van Zelst en Iliass Assabban alsnog de roos (0-3). VV Leiden profiteerde slechts ten dele. De ploeg van Cees van Tongeren kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen VVSB. Brahim Lakhal opende de score en Mike Taskin bezorgde de Noordwijkerhouters een punt. FC Rijnland won de Leidse derby van Football Factory (2-4) en in 4C boekten Hazerswoudse Boys (2-6 bij Sportief) en Alphia (4-3 tegen Hertha) doelpuntrijke zeges.

Altior smoorde op zondag een sluimerende crisis in de kiem door bij Roodenburg flink uit te halen: 1-8. Marco Pellegrom (2), Toon van den Hoorn (2), Roy Teuns, Danny Pieterse, Ed van der Weide en Mike Otto scoorden voor het elftal van Jan Wouters. ,,Even lekker een grote uitslag, dan kunnen we weer verder’’, zei hij. ,,Roodenburg is geen hoogvlieger, maar zet ze maar weg.’’

Bernardus ging opnieuw onderuit, nu bij ASW (2-1). ,,We deden onszelf tekort’’, zei trainer Marcel Vondeling. ,,We lieten veel kansen liggen.’’ Toch kwam Bernardus voor, door Stef Schinagl. ,,Toen zag je hoe jong we zijn’’, zei Vondeling. ,,Twintig seconden later lag de bal er aan de andere kant in.’’ In het laatste kwart van de wedstrijd kon het alle kanten op, en was ASW de gelukkigste.

GOL Sport werd thuis op een 1-7 nederlaag getrakteerd door RKDES.