Alphense Boys scoort te weinig

ZONDAG EERSTE KLASSE B - Voor het eerst dit seizoen won Alphense Boys voor de tweede keer op rij. Trainer Aad van den Berg vindt dat zijn team ’goed bezig’ is, maar had na de 2-1 tegen het zwakke OVV wel een kritische kanttekening. ,,We kunnen onszelf verwijten dat we te weinig hebben gescoord.’’

Na een matige openingsfase, waarin Alphense Boys-keeper Menno de Jong wederom sterk optrad, kwam de thuisploeg op stoom. Het werd volgens de trainer steeds meer ’een schiettent’, alleen bleef het slechts bij twee doelpunten. Die werden gemaakt door Saad el Boutaybi: een voormalig jeugdspeler van Alphense Boys die afgelopen zomer overkwam van Bodegraven.

Een kwartier voor tijd maakte OVV uit ’een verdwaalde bal’ de aansluitingstreffer, waardoor het zowaar nog een spannende slotfase werd.