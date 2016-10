Tempo blijft nog altijd ongeslagen

KORFBAL - Hoofdklasser Sporting Trigon kon de goede vorm van de laatste weken bij DeetosSnel niet vasthouden en verloor met 25-12.

Door Michel van Gent sportredactie@leidschdagblad.nl - 10-10-2016, 11:42 (Update 10-10-2016, 11:42)

De Leidenaars hielden de achterstand ruim veertig minuten bescheiden (10-8) om vervolgens door tien tegengoals op rij af te haken (21-8). Ook invallers Jordy Smeele, Patty Groen en Linda Jongenburger konden deze terugval niet stuiten, al maakte de eerstgenoemde nog wel drie doelpunten.

Tempo verdedigde de ongeslagen status in de overgangsklasse met verve, want ook De Meervogels werd geklopt met 18-21. ,,Wij hadden de teugels van begin af aan stevig in handen”, constateerde coach Jessica Zeevaart ondanks het ontbreken van de geblesseerde Lars Ottevanger (enkel) en Tom Steenbeek (knie). Bram de Graaff toonde zich een uitstekende vervanger, want hij werd met zes goals topscorer.

Fiks gaf in de eerste helft te gemakkelijk vrije ballen weg aan AVO en stond vanaf 2-2 tot 14-9 (rust) steeds op achterstand. Dominic van Welzen (3), Rachelle Peters, Jan Anholts, Kevin Vreeken (2) en Nadine Peters brachten hun club in een sterk vervolg helemaal terug in de wedstrijd (15-16, 17-18 en 18-19). In de resterende zeven minuten verdween de zuiverheid echter, zodat er ongelukkig met 21-19 werd verloren.

Pernix kwam moeilijk in het ritme tegen Rust Roest, omdat de hekkensluiter met lange aanvallen alle vaart uit de wedstrijd probeerde te halen (8-6 rust). Tessa van Alphen, Vincent van Beek (3), Daan Heijnis, Sven Kuipers (2) en Anoek Braam maakten in de tweede helft het kwaliteitsverschil alsnog duidelijk met 19-12. Alleen het uitvallen van Myrre Hortensius (enkel), Joost (knie) en Sven Kuipers (enkel) was een domper op de prestatie.

Eersteklasser KZ Danaïden blijft buitenshuis weinig succesvol, want ook bij De Waterpoort werd verloren: 25-19. ,,Het lijkt wel alsof wij het beste bij de tegenstander omhoog halen, want we waren echt niet zoveel minder”, constateerde trainer Peter Jonker mismoedig. Deborah Kraaij (3), Amy de Wit (2), Ferdi Bekken en Jasper van Kouwen haalden na 8-2 inderdaad op tot 13-9, maar daarna bleef het verschil minstens vijf punten.

Velocitas gaf tegen Achilles twee keer een behoorlijke voorsprong uit handen (7-2, 7-8, 14-11, 14-15). Jet van Osnabrugge (2) en Rutger Wijnbelt brachten hun club na 15-15 weer aan de leiding, maar in de slotminuut maakte Gerald van Dijk (ex-Blauw Wit) alsnog gelijk: 17-17. Ivar van Driel was met zes doelpunten goed op dreef tegen de oud-international, die verder door Wijnbelt behoorlijk verdedigd werd.

Madjoe behaalde in de tweede klasse ondanks personele problemen een knappe 13-8 overwinning op DSO. Coach Jordy Lepelaar moest op het laatste moment Marissa Bouwman en Mathijs van der Meij oproepen voor de ziek geworden Jeanine Sloos en Roelof Hogewoning. De invallers hadden met elk twee treffers samen met Jasper de Koning (4) een groot aandeel in de 12-4 voorsprong die in veertig minuten werd opgebouwd.

Derdeklasser Crescendo verloor teleurstellend met 13-8 van Dubbel Zes, want bij rust was het nog 5-5. ,,Het stond verdedigend als een huis, maar we maakten onze kansen niet af”, treurde coach Gert Krook, die zijn ploeg op 7-7 een strafworp zag missen. Alleen Joris Cornelissen (2), goed voor drie goals, en Daphne Hillebrand scoorden na de pauze.

In de vierde klasse incasseerde Fluks bij DOC een 20-10 nederlaag. De Noordwijkers stonden na twintig minuten slechts 5-3 achter, maar kwamen daarna niet meer in het stuk voor (12-4 rust). Maurits van der Vos (4) en Nick Lumoindong (3) maakten de meeste goals.