Teylingen komt weg met dromen, Foreholte te grillig

ZONDAG TWEEDE KLASSE C - Spelers van Teylingen zijn volgens trainer Laurens Mouter met van alles bezig als de scheidsrechter een helft in gang zet. ,,We komen de kleedkamer uit en denken: het is lekker weer, waar zit mijn vriendin?’’

Door Hielke Biemond - 10-10-2016, 13:45 (Update 10-10-2016, 13:45)

Dat leidt steeds tot snelle tegendoelpunten. Het duurde nu tot de veertiende minuut. En ook drie minuten na rust kwam Concordia op voorsprong in Sassenheim. Teylingen kwam er ditmaal mee weg. Dankzij twee doelpunten van Dorus van der Voort werd de schade vlot hersteld. In een sterke tweede helft kwam een waardevolle 4-2 overwinning tot stand dankzij treffers van Tom van der Vlugt en Gerben Laarman.

Foreholte is te wisselvallig, constateerde trainer Marcel IJzendoorn na een 4-1 nederlaag bij medesubtopper Den Hoorn. Onbegrijpelijk voor hem, want op de trainingsopkomst en het enthousiasme is niets aan te merken. ,,Maar we hebben gewoon slecht gespeeld’’, moest hij bekennen.

De gelijkmaker van Joost van Dam gaf hem hoop op een ommekeer. Heel even dan. De na rust ingevallen Friso van Haren kreeg een rode kaart, snel gevolgd door twee treffers van de thuisploeg.

Meerburg liet bij RKDEO heel aardig combinatievoetbal zien. ,,Eindelijk weer eens’’, vond trainer Ron de Roode. Tot een Zoeterwoudse zege leidde dat niet. Tot twee keer toe werd nog voor rust een door Jorge Bonekamp verkregen voorsprong verspeeld (2-2).