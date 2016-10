Vrouwen Grasshoppers geklopt

BASKETBAL - De vrouwen van Solar-systemen Grasshoppers moesten voor de tweede maal op rij hun meerdere erkennen in een van de topteams uit de vrouweneredivisie. Deze keer was Binnenland te sterk voor de Katwijkse formatie: 79-58.

Door Joris Zandbergen - 10-10-2016, 16:51 (Update 10-10-2016, 16:51)

Voor coach Rick Driessen was de nederlaag enigszins vergelijkbaar met die van een week eerder tegen Bemmel. ,,We staan drie kwarten gelijk en dan scoren we nauwelijks op het moment dat de kar getrokken moet worden.’’ De speelsters van wie verwacht wordt dat ze het voortouw nemen, omdat ze vorig seizoen belangrijk en goed waren, geven momenteel even niet thuis.

,,Een aantal speelsters is grandioos aan het verbeteren, maar mijn vedetten sluiten niet aan’’, verzuchtte Driessen. ,,We moeten onze kersverse internationals op de rails krijgen’’, verwees de coach ogenschijnlijk naar Fleur en Sonja Kuijt. ,,Zij moeten net zo onbevangen spelen als Mia Hordijk en Carola Menken, die fantastisch waren, en niet zichzelf extra druk opleggen. Ik heb liever dat ze iedere week een zesje scoren dan dat ze zich forceren om een acht te worden en uitkomen op een drie.’’

De coach sprak van een moeilijke balans. ,,Je wil focus en fanatisme maar tegelijkertijd ontspanning en flair. Iedereen zou moeten genieten van het spel en hun rol. We gaan kijken hoe we ze kunnen helpen, want de situatie nu heeft een enorme impact op deze onervaren ploeg.’’

Vlak na rust leidde Grasshoppers in Barendrecht nog met 39-45. De thuisclub trok de stand snel gelijk en aan het begin van het laatste kwart drukte Binnenland meteen door. Via een 21-0 run zette het Grasshoppers op een onoverbrugbare achterstand.

Scores Grasshoppers: Van der Plas 11, Hordijk 10.