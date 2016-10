SJZ en Van Nispen leiden de dans in 3A

ZONDAG DERDE KLASSE - Aan het koploperschap hecht Rob van den Wijngaard ’zo vroeg in het seizoen’ nog weinig waarde, maar toch ziet de trainer van SJZ wel voordelen aan de dertien punten die zijn ploeg in de eerste zes duels vergaarde. ,,We staan nu al een straatlengte voor op de onderste plekken’’, betoogde hij na de 1-3 winst bij Nicolaas Boys, waarin Joost Spierenburg (2) en Stefan Sleijser zich lieten bejubelen. ,,En bovendien lonkt, met nog twee potjes te gaan, de eerste periode.’’

Door Robert Toret - 9-10-2016, 21:54 (Update 9-10-2016, 21:54)