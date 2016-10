Mannen Grasshoppers doen goede zaken in Groningen

BASKETBAL - Solar-systemen Grasshoppers heeft zijn koppositie in de mannen promotiedivisie verstevigd door een overwinning bij Groene Uilen.

Door Joris Zandbergen - 9-10-2016, 21:58 (Update 9-10-2016, 21:58)

De Katwijkers wonnen in Groningen met 60-74. ,,Groene Uilen is een heel goed team’’, zei Jeroen Reitsema, coach van Grasshoppers. ,,Ik zie hen als onze grootste concurrent.’’

De Katwijkers zijn de titelfavoriet in de promotiedivisie, en dat bleek in Groningen niet alleen op basis van de aanvalskracht te zijn. ,,We hebben ontzettend goed verdedigd’’, aldus Reitsema.

Aanvallend deed Joey Schelvis weer eens van zich spreken. De...