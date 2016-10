SJC is thuis weer eens iemand de baas

Foto Johanna Wever SJC viert de 1-0.

NOORDWIJK - De vreugde was groot aan de Lagerweg, waar SJC met 3-2 won van De Meern. ’Wij zijn hier de baas’, is het motto bij de kersverse hoofdklasser, en eindelijk vertaalde zich dat ook in drie punten.

Door Joris Zandbergen sportredactie@leidschdagblad.nl - 9-10-2016, 22:21 (Update 9-10-2016, 22:21)

Opvallend genoeg sprokkelden de Noordwijkers de afgelopen tijd juist buitenshuis de meeste punten bijeen. De laatste keer dat SJC thuis de volle winst pakte, was het 21 augustus. Logisch dan ook dat het elftal van trainer Kees Zethof opgelucht ademhaalde na de knappe en...