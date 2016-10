Sander van Wijk hoopt op een ’houten’ medaille bij teamgym

Foto Hielco Kuipers Sander van Wijk: ,,De ouders van een van mijn teamgenoten zijn naar Zweden gereden om een speciale tumblingbaan te halen.’’

LEIDEN/MARIBOR - ’Een vierde plek zou fantastisch zijn.’ Er zijn niet veel sporters die dat zullen zeggen. Een vierde plek is meestal net niets, de ’houten’ medaille, best of the rest, de eerste buiten het podium. Maar voor de gymnasten die donderdagavond meedoen aan het EK teamgym in het Sloveense Maribor zou de vierde plek een prestatie van wereldformaat zijn. ,,Met een vierde plek zouden we echt ontzettend blij zijn’’, zegt Sander van Wijk (28).

Door Tessa de Wekker sportredactie@leidschdagblad.nl - 11-10-2016, 15:33 (Update 11-10-2016, 15:33)

De gymnast van Excelsior Gymsport Leiden vertegenwoordigt...