Taco van der Hoorn heeft zijn profcontract

DE ZILK - De droom van wielrenner Taco van der Hoorn gaat wordt werkelijkheid. Wielerploeg Roompot - Oranje Peloton heeft de 22-jarige inwoner van De Zilk een contract aangeboden voor twee seizoenen. Van der Hoorn, die maandag tekende, is de achtste amateur die zich volgend jaar mag bewijzen bij bij de Nederlandse pro-continentale ploeg.

Door Gertjan van Geen - 11-10-2016, 17:01 (Update 11-10-2016, 17:01)

,,Taco is een ambitieuze jonge vent met een voorkeur voor wedstrijden met kasseien, heuvels en wind. En daar rijden wij er genoeg van'', zegt teammanager Michael Zijlaard over Van der Hoorn, die dit jaar een etappe won in de profwedstrijd An Post Ras in Ierland.

Van der Hoorn kijkt uit naar zijn promotie. ,,Ik ben erg benieuwd om te ervaren waar mijn top ligt en zal er alles aan doen om er het maximale uit te halen'', zo zegt de renner die overkomt van Cyclingteam Join's - De Rijke.

Griepje

De Zilker, die de laatste week van het wedstrijdsizoen miste vanwege een griepje, filosofeerde twee weken in Leidsch Dagblad al over een vervolgstap in zijn carrière. Van der Hoorn had het idee dat hij er klaar voor was. Niet alleen door de etappezege in Ierland, ook door andere kleine dingetjes. Zijn overwinningen van de afgelopen maanden hadden hem status gegeven in het peloton. Tijdens een koers in Vlaanderen probeerde hij in een kopgroep te verzaken door uitputting te veinzen. ,,Dat geloofden ze niet meer. Op zich is dat een compliment'', zei hij daarover.

Van der Hoorn kwam min of meer bij toeval op de fiets terecht. Als voetballer van van Nispen scheurde hij een kruisband af. Omdat hij te jong was voor een operatie moest hij een andere sport kiezen. Het werd wielrennen. Via RTV De Bollenstreek en De Jonge Renner kwam hij bij zijn huidige ploeg terecht.