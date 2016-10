Nieuwe Leidse zwemclub LinK: flexibel naar de top

Foto Hielco Kuipers Paul van der Ploeg in het Vijf Meibad tijdens de training aan leerlingen van het Highschool Zwemmen programma van het Leonardo College.

LEIDEN - Paul van der Ploeg wilde al een tijd een eigen zwemvereniging of -school beginnen. En dan graag eentje waar zwemmers opgeleid worden voor de top. Op 1 september was dat officieel een feit. De Leidse zwemvereniging LinK zag het levenslicht. Met dertig zwemmers en samenwerkingsverbanden met clubs in de regio bouwt Van der Ploeg aan zijn doel: een flexibele club met een open structuur waar de behoefte van de zwemmer leidend is en iedereen zijn eigen top kan bereiken.

