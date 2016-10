Tafeltennisnomade in Leiden

Foto Hielco Kuipers Het tafeltennis heeft van Scylla-aanwinst Kazeem Nasiru een man van de wereld gemaakt.

LEIDEN - Hij deed drie keer mee aan de Olympische Spelen, nam het op die van 2000 in Sydney in het dubbelspel nog op tegen het Nederlandse duo Danny Heister en Trinko Keen, nam deel aan diverse WK’s, is veelvoudig nationaal én Afrikaans kampioen en speelde competitie in Italië, België, Spanje, Portugal en Frankrijk. Dat hij in de herfst van zijn carrière in Leiden is beland, om in de eredivisie voor Scylla uit te komen, vindt Kazeem Nasiru (41) dan ook de normaalste zaak van de wereld. ,,Ik leef al mijn halve leven uit mijn koffer en ga waar het tafeltennis me brengt’’, klinkt het uit de mond van de nuchtere Nigeriaan.

Door Robert Toretsportredactie@leidschdagblad.nl - 13-10-2016, 14:16 (Update 13-10-2016, 14:16)