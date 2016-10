In de kijker

Lang niet alle regionale sporters staan wekelijks in de krant, terwijl hun prestaties wel aandacht verdienen. In deze rubriek brengt Joris Zandbergen ze in beeld.

Naam: Dominique van Nieuwenhuize

Geboren: 8 december 1992 te: Leiden.

Woonplaats: Leiden.

Studie: bestuurskunde.

Sport: hockey.

Club: Roomburg.

Positie: aanvallende middenvelder.

Vorige clubs: mijn familie komt uit Leiden maar we hebben twee jaar in Schoonhoven gewoond. Daar ben ik begonnen met hockeyen, op mijn zesde. Toen Roomburg, Alecto, Roomburg en Rood-Wit in Aerdenhout, daar kon ik overgangsklasse spelen.

Eten: de Italiaanse keuken, pizza vooral en voor de...