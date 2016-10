Rebound magazine sterft een zachte dood

De laatste rebound

Ruim veertig jaar geleden schreef hij zijn eerste basketbalstukje. Het nawoord in de laatste Rebound - een online basketbalmagazine - zal zeker niet de laatste zijn van de Leidse basketbaljournalist Jan van der Nat, maar het in eerste instantie gratis magazine is een zachte dood gestorven.

Door Gertjan van Geen - 14-10-2016, 16:08 (Update 14-10-2016, 16:08)

