Kasper Averink: ’Ik weet niet hoe de ZZ-fans gaan reageren’

Basketballer Kasper Averink verruilde na vier seizoenen ZZ Leiden voor BS Weert. Zaterdag keert de Leidse guard, in de eerste twee wedstrijden goed voor gemiddeld 22 punten en tien rebounds, terug in de Vijf Meihal.

Door Gertjan van Geen - 14-10-2016, 16:19 (Update 14-10-2016, 16:19)

Je mag niet klagen over je cijfers tot nu toe.

,,Het gaat wel lekker ja. Ik mag veel doen van de coach en krijg veel minuten. Ik voelde me snel thuis, want ik ken veel jongens van vroeger. Ik heb met een paar in het Nederlands jeugdteam gespeeld.’’

Het...