Broers Dickhoff bestieren het middenveld van Alecto

Foto Hielco Kuipers Koen, mark en Thomas Dickhoff

LEIDERDORP - Ze werden als verloren zonen met open armen ontvangen: Mark Dickhoff (22) vorig seizoen al, broers Koen (30) en Thomas (25) deze zomer. Met z’n drieën bevolken de hockeyers het middenveld van Alecto. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal, maar de rode draad is niet moeilijk te vinden; het is gewoon erg leuk om met elkaar in hetzelfde elftal te spelen.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 15-10-2016, 7:41 (Update 15-10-2016, 7:41)

Nee, vader en moeder Dickhoff waren van huis uit geen hockeyers, maar hebben inmiddels meer hockeyvelden gezien dan ze...