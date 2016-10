Noordwijk pakt de punten in tegenvallende derby

SASSENHEIM - Het affiche was mooi, maar daar was ook wel alles mee gezegd. Ter Leede en Noordwijk speelden een derby in de Hoofdklasse maar zowel op als naast het veld was daar weinig van te merken. Het matige duel kreeg uiteindelijk wel de winnaar die het verdiende, Noordwijk pakte de derde driepunter dit seizoen door een 0-1 zege.

Door Pim Scheffer - 15-10-2016, 17:53 (Update 15-10-2016, 17:53)

In de eerste helft bakten de ploegen er niet veel van. Noordwijk had een licht overwicht en leek ook op voorsprong te komen na een kwartier spelen nadat Tjeerd Westdijk zijn directe tegenstander Ben van der Lans prima van zich af zette. Hij schoof koel raak maar scheidsrechter Bijl zag blijkbaar een overtreding van Westdijk. Nog geen minuut later had Denzel James de bal voor het inschieten toen hij alleen op de doelman af ging, maar zijn inzet miste overtuiging.

En dat manco gold eigenlijk voor alle 22 spelers op het veld gedurende de eerste helft. In de tweede helft begonnen de bezoekers net als vorige week een stuk beter. Een kwartier onderweg kreeg Ruperto Dorothea een geweldige kans maar hij raakte op knullige wijze het zijnet.

Toch kwam de al met al verdiende voorsprong voor Noordwijk er. Een kleine twintig minuten voor tijd tikte Brayen Brocker een corner handig binnen en daarmee had de matige wedstrijd dan toch zijn doelpunt te pakken. Een tweede treffer bleef uit, omdat de Noordwijkse invaller Bart Spil buitenspel stond vijf minuten voor tijd bij zijn rake inzet. Consequenties had het niet, Noordwijk ging er wel met drie punten vandoor.