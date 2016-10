Katwijk voor het eerst onderuit

KATWIJK - Katwijk leed tegen Jong FC Twente de eerste nederlaag van het seizoen. Na een sterke openingsfase van de thuisclub raakte de formatie van coach Dick Schreuder door een onverwachte tegentreffer het spoor bijster. Pas in de slotfase gingen de oranjehemden op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er niet: 0-1.

Door Nick Verwoerd - 15-10-2016, 19:10 (Update 15-10-2016, 19:10)

Het door de absentie van een zestal geblesseerde spelers gehandicapte Katwijk opende nog wel sterk. Zo haalde een Twente-verdediger al in de eerste minuut een inzet van Bennie van Noord van de doellijn. Allengs nam de dadendrang echter af, zeker nadat centrumspits Ruben de Jager de bezoekers op 0-1 had gezet. Het was de eerste bal op het doel van Katwijk-goalie Mark de Vries. Het vlotte daarna niet bij de slordig spelende gastheren. In het laatste kwartier zette de nu opportunistisch acterende thuisploeg een heus slotoffensief in. Dat leidde tot een viertal scoringsmogelijkheden, maar een treffer bleef uit.