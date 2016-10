RCL pakt koppositie na winst op UVS

LEIDERDORP - Doordat HVC’10 verloor van Docos en RCL de winst greep tegen UVS is de Racing Club alleen op kop gekomen van de ranglijst. Daarbij moet wel worden vermeld dat Te Werve, de nummer twee, een wedstrijd minder speelde. De Leidse ploeg blijft voorlopig op een zorgwekkende twaalfde positie staan.

Door Hennie Kanbier - 16-10-2016, 11:13 (Update 16-10-2016, 11:26)

De weg is echter nog lang en bij RCL waakt men voor vroegtijdige euforie. Bij de blauwwitten wordt er hardop geroepen dat de hoofdmacht wel op zijn pootjes terecht gaat komen. Niets mis met positivisme, maar vooralsnog heeft RCL beduidend meer reden om met een goed gevoel naar de toekomst te kijken. De ploeg van Stefan Luykx en Henk Buyn speelde andermaal een sterke eerste helft, kwam kort na rust op 2-0 en uiteindelijk niet serieus in de problemen na de Leidse aansluitingstreffer. Goed bezien had de thuisploeg de betere kansen om de 3-1 te maken en zo eerder in veilige haven te komen.

UVS stelde daar simpelweg te weinig tegenover. Voor de pauze was enkel de weer herstelde Marouane El Idrissi een keer enigszins gevaarlijk en konden er enkele hoekschoppen worden genoteerd, maar RCL was aan de andere kant beduidend gevaarlijker. UVS had in Thomas van Rest de beste man. De centrale verdediger voorkwam tot twee keer toe dat de thuisploeg kon scoren. Toch kon ook hij niet verhinderen dat RCL na ruim een halfuur op voorsprong kwam. Na een vlot lopende aanval, waarbij Ruben Leugering onderweg zelf al betrokken was, rondde de middenvelder op fraaie wijze af.

Ook na de rust pakte RCL de regie en daaruit kwam snel de tweede treffer van de middag voort. Via Thom Wijnalda en Nick van Bemmel werd Nick Scheurwater weggestoken. Met een schaarbeweging kwam hij vrij voor Niels van den Burg en zijn inzet werd uiteindelijk door Wijnalda binnen gewerkt. Een tweede doelpunt uit het boekje.

UVS leek geslagen, maar kwam eigenlijk uit het niets terug tot 2-1. De te ver uit zijn doel gekomen Andrew Bontje moest toezien dat Rob van der Plaat er 2-1 van maakte. De tegentreffer viel RCL rauw op het dak en het daarvoor verzorgde spel werd slordiger. Dat nam niet weg dat de Leiderdorpers hadden kunnen profiteren van de door de bezoekers geboden ruimte, eenmaal op jacht naar de gelijkmaker. Scheurwater tweemaal en Wijnalda lieten na de marge weer op minimaal twee treffers te zetten. De ploeg van Jeroen Hoefnagel kreeg via Bart van der Weijden nog een schietkans. Uit de draai mikte de middenvelder over.

De trainers hadden na afloop een verschil van inzicht over de onderlinge verhoudingen en de uitslag. Luykx: ,,We hebben gedomineerd en de meeste kansen gehad. Enkel na de 2-1 was het opletten geblazen, maar er verdiende maar een ploeg drie punten.” Zijn Haagse collega zag het anders. ,,In de tweede helft waren we zeker gelijkwaardig en zoveel kansen heb ik niet geteld voor RCL. Zo’n geweldige ploeg is het echt niet.”

RCL-UVS 2-1 (1-0). 31. Leugering 1-0, 48. Wijnalda 2-0, 53. Van der Plaat 2-1. Scheidsrechter: Noordhoek. Toeschouwers: 350.

RCL: Bontje, Van der Spoel, Hillebrandt, Van Westrienen, Brasker (84.Koet), Van Bemmel, Nagtegeller, Leugering, Permanand (78.Guijt), Wijnalda, Sinteur (46.Scheurwater).

UVS: Van den Burg, Verlaan, Maaskant (86.Boogmans), Van Rest, Pison, Van der Weijden, Idrissi (58.Karpuz), Verdoes, Mink (46.Nieuwenburg), Scheffer, Van der Plaat.