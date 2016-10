Noordwijk wint van Ter Leede maar heeft nog aantal danslessen nodig

Foto Orange Pictures/Pieter Platteel Vincent Ammerlaan (links) ontworstelt zich aan Noordwijker Guy Smith.

SASSENHEIM - Zaterdag was er nog bijzonder weinig van te zien, maar volgens Noordwijk-verdediger Brayen Brocken is het slechts een kwestie van tijd voordat we een ‘swingend Noordwijk’ krijgen te zien. In de derby tegen Ter Leede was voorlopig alleen de conclusie te trekken dat er nog flink wat danslessen nodig zijn. Noordwijk won wel, met 0-1.

Door Pim Scheffersportredactie@leidschdagblad.nl - 16-10-2016, 12:25 (Update 16-10-2016, 12:25)

Vooraf had Noordwijk, hoe stroef de start ook is, de beste papieren om een zege mee te nemen uit Sassenheim. Het verrassende Ter Leede presteert...