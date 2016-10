RCL pakt koppositie na winst op UVS

LEIDERDORP - Doordat HVC’10 verloor van Docos en RCL UVS klopte is de Racing Club alleen op kop gekomen in de tweede klasse C. De Leidse ploeg blijft op een zorgwekkende twaalfde positie staan.

Door Hennie Kanbier sportredactie@leidschdagblad.nl - 16-10-2016, 12:45 (Update 16-10-2016, 12:45)

De weg is nog lang en bij RCL waakt men voor vroegtijdige euforie. Bij de blauwwitten wordt er hardop geroepen dat de hoofdmacht wel op zijn pootjes terecht gaat komen. Niets mis met positivisme, maar vooralsnog heeft RCL beduidend meer reden om met een goed gevoel naar de...