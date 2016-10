FC Lisse moet tot de slotfase wachten bij FC Rijnvogels

KATWIJK - Het deed wat denken aan de omstreden treffer van Engeland in de WK-finale van 1966 tegen West-Duitsland, die al vijftig jaar stof is voor stevige discussie. Met Lissenaar Martin van Eeuwijk in de rol van doelpuntenmaker Geoff Hurst en assistent-scheidsrechter Vogelzang als de - door onze Oosterburen - fel bekritiseerde Russische grensrechter Tofiq Bahramov.

Door Robert Toret - 16-10-2016, 13:10 (Update 16-10-2016, 13:10)

Dat het toch minimaal een ’dappere’ beslissing was waarmee de Fries de benauwde zege van de koploper van de derde divisie op bezoek bij FC Rijnvogels...