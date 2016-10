Kasper Averink: kippenvel

LEIDEN - Kasper Averink werd zaterdag zeer warm onthaald bij de club waar hij heeft leren basketballen. Op zoek naar speelminuten en vertrouwen was hij na het vorige seizoen, zijn vierde in de hoofdmacht van de Leidse club, naar Weert vertrokken.

Door Joris Zandbergen - 16-10-2016, 13:15 (Update 16-10-2016, 13:15)

In de derde wedstrijd met zijn nieuwe werkgever, kwam het er al van: een duel in de zo vertrouwde Vijf Meihal, maar dan in een ander shirt dan het Leidse. Voor aanvang van ZZ Leiden tegen Weert werd de 23-jarige guard...