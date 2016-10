Foreholte grijpt periodetitel, maar worstelt met overlijden van clubman Kees Zwetsloot

Foto Orange Pictures/Erik van Kordelaar Naomi Hoogervorst en Dana Vincenten (Foreholte) stoppen hier Lisan van Hulten (BEVO) af.

VOORHOUT - Met de periodetitel voor het grijpen moest het voor Foreholte zaterdag tegen BEVO de feestelijke bekroning worden van een uitstekende seizoenstart. Door het onverwachte overlijden van clubman Kees Zwetsloot, lag er echter een grauwe deken over het duel. De club was in het hart geraakt en de speelsters duidelijk aangeslagen. Met veel moeite kon Foreholte zich het laatste kwartier nog oprichten en met 30-22 winnen.

Door Welmoed de Lang sportredactie@leidschdagblad.nl - 16-10-2016, 13:58 (Update 16-10-2016, 13:58)

Foreholte was zaterdag een club in rouw. De familie van Zwetsloot stond aan de deur...