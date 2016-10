Effectief GVVV verslaat VVSB: 2-0

TWEEDE DIVISIE - VVSB ging voor de derde keer onderuit dit seizoen. De laatste nederlaag dateerde van 20 augustus tegen Kozakken Boys. Dit keer was GVVV met 2-0 te sterk.

Door Hennie Kanbier - 16-10-2016, 14:04 (Update 16-10-2016, 14:04)

VVSB was zeker in de eerste helft niet de mindere, maar de ploeg uit Veenendaal toonde zich efficiënter in de afwerking. De eerste kans was voor Jordy Zwart namens de formatie van trainer Wilfred van Leeuwen, maar zijn inzet uit een hoekschop ging net naast.

Halverwege de eerste helft opende de thuisploeg de score. Danny de Leeuw vond Martin van Eck, nadat de bal voorbij was gegaan aan de complete defensie van de gasten. Frank Tervoert was daarna dichtbij de 2-0 en Van Eck kon zijn ploeg vlak voor rust net niet op 2-0 zetten. Dat lukte hem acht minuten na de onderbreking wel. Giovialli Serbony kreeg daarna snel de kans de marge te verkleinen, maar zijn lob kwam niet uit de verf. Even later kwam de spits nog dichterbij succes, maar de paal stond de aansluitingstreffer in de weg. In het slotkwartier trachtte de ploeg uit Noordwijkerhout nog iets te forceren, maar de ingevallen Bas Ruigrok en Guido Pauw kregen de nul ook niet van het bord voor VVSB.

Door dit resultaat kon GVVV zich handhaven in de kop van het klassement en de paarsgelen zakten naar de vijfde plaats. De ploeg uit Veenendaal versloeg tot nu toe al vijf zondagclubs. Jong AZ is over twee weken de volgende tegenstander van Van Leeuwen en de zijnen.