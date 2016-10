Quick Boys haalt punten op bij Odin’59

DERDE DIVISIE - Quick Boys schoof op naar de tiende plaats door in Heemskerk Odin’59 met 0-1 terug te wijzen.

,,Dit is een lekkere zege zo pal voor een weekendje geen competitievoetbal. Zeker na de rust heb ik prima dingen gezien van mijn ploeg. Het is ook prettig dat mijn doelman Raymon Kuipers het prima heeft gedaan en dat onze spits, Max van Steen, weer een goaltje mee heeft gepakt”, sprak Jan Zoutman tevreden.

In de eerste helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht, maar waren kansen schaars aan beide kanten. De grootste kans was nog voor Thom de Vries, die eerder het blauwwit van Quick Boys droeg. Na de pauze ging er zeker van de bezoekers meer dreiging uit. Mohamed Mahmoed en de ingevallen Mohamed el Ousrouti waren al dichtbij een treffer, maar die viel pas in het laatste kwartier. Jerghinio Sahadewsing stelde Van Steen in staat zijn vierde doelpunt van het seizoen te maken. Dit was even nadat Jim Hulleman namens de thuisploeg op de paal had gemikt vanuit een vrije trap.

Zoutman oordeelde dat Quick Boys na de 0-1 nog een strafschop werd onthouden na een overtreding op Mahmoed. In de slotfase kwamen de Katwijkers niet serieus meer in de problemen. Nog eens de winnende trainer: ,,Op basis van de tweede helft was dit een verdiende overwinning tegen een toch niet misselijke tegenstander. We hebben nu weer enig zicht op de subtop in deze divisie.”