TAVV dendert door, Docos wint topper

ZATERDAG TWEEDE KLASSE - In West I dendert TAVV door. Dit keer werd De Meern met 3-0 aan de kant geschoven. Trainer Niels Slottje: ,,Het was minder sprankelend dan in de voorbije weken, maar we zijn geen seconde in de problemen geweest. Ik noem dit een zakelijke zege.”

Voor de Ter Aarders scoorden Yassine El Mariami, Stefan Rijsdam en Jordi van der Hoorn.

Valken ’68 lijkt op stoom te komen in 2C West II. De ploeg van trainer Arie van Duijn won met...