Lugdunum kan periodetitel niet mislopen

ZATERDAG DERDE KLASSE - Lugdunum kan de eerste periodetitel slechts theoretisch mislopen. De ploeg van Henk de Cler schudde dit keer CVC Reeuwijk van zich af (0-2) en heeft drie punten voorsprong op nummer twee Koudekerk. Omdat het doelsaldo van de Leidse ploeg beduidend beter is, kan het eerste succesje over twee weken gevierd worden.

Door Hennie Kanbier - 16-10-2016, 17:36 (Update 16-10-2016, 17:36)

De Cler erkende dat de zege moeizaam tot stand kwam, maar de overwinning was in zijn optiek wel terecht. De ingevallen Jochie Sebrechts opende de score en na een overtreding op Adam Atif bepaalde Bilal Karasahin de eindstand via een strafschop.

Koudekerk bleef als enige in het spoor van de koploper, hoewel de ploeg van Alex Redel naliet Linschoten ruimer te verslaan. Enkel Rik Vogels was in staat de tegenstander te laten aftrappen. ,,Dit was tot nu toe de zwakste tegenstander en we hadden voor de pauze al ruimschoots afstand moeten nemen. Ook na de 1-0 konden we verder weglopen, maar de scherpte ontbrak. Over het geheel genomen kan ik echter niet ontevreden zijn. We hebben onder meer pas vier goals tegen en dat is gewoon prima. Vorig seizoen kregen we heel veel goals om de oren.”

LSVV ’70 kreeg het niet voor elkaar om Schoonhoven te kraken (1-1) en blijft daardoor voorlopig in de gevarenzone. Trainer Freek Jansen: ,,Vorige week was het onthutsend zwak en daar herstelden we ons nu prima van. Het veldspel was in orde en daarmee hadden we voor rust drie doelpunten verdiend. Helaas scoorde alleen Gerben Groenendijk. Ook na rust waren we de betere en dan is het extra zuur dat zij uit een hoekschop gelijk maakten kort voor het eindsignaal.”

In West I bleef Kagia koploper door VVA/Spartaan in Amsterdam met 0-3 te kloppen. Het duurde lang voordat de Lisserbroekers de trekker overhaalden, maar na de 0-1 van Tijs van der Schinkel was het gedaan met het verzet van de thuisploeg. Pascal Timmermans en Ajay Mahli deden een duit in het zakje voor de vijfde achtereenvolgende overwinning.