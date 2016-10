Kim Vermaas helpt Scylla in Limburg aan dure punten

TAFELTENNIS - Met international Kim Vermaas weer in de gelederen heeft Scylla uitstekende zaken gedaan in de uitbeurt tegen het piepjonge Westa: 2-4.

Door Ron Hoogendam - 16-10-2016, 17:53 (Update 16-10-2016, 17:53)

De fraaie winst in het Limburgse Wessem was overigens broodnodig wil de Leidse ploeg zich in het voorjaar meten met de beste vier ploegen van Nederland. Scylla staat na vier duels zesde, een punt achter Heerlen en Hilversum. ,,Het zal lastig worden, maar dit is een prima overwinning'', zei Vermaas, die 1 november in Schiedam een EK kwalificatie interland...