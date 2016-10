Tempo blijft ongeslagen

KORFBAL - Sporting Trigonsluit de eerste helft van het veldseizoen in de hoofdklasse af op de laatste plaats door het 18-23 verlies tegen OVVO.

Door Michel van Gentsportredactie@leidschdagblad.nl - 17-10-2016, 16:38 (Update 17-10-2016, 16:38)

De Leidenaars bewezen ongewild hun status als minst scorende ploeg in hun poule door vanaf 17-19 in de laatste twintig minuten slechts één treffer (Philippa Jorissen) te maken. Jordy Smeele en Michael Star hadden voordien elk vijf keer gescoord, maar ook zij vielen stil.

OvergangsklasserTempowas in de topper tegen KVS oppermachtig en behaalde met 26-17 de zevende zege op rij. Tom Steenbeek (3), Marjolein Vonk, Jelle Steenbeek en Edwin van der Weijden maakten in zes minuten 6-0, waarna het op het half uur al 17-5 was geworden. De eerstgenoemde schutter kon zich toen gerust laten wisselen voor Bram de Graaff, omdat hij nog niet helemaal hersteld is van een knieblessure.

Fiksbehaalde op de valreep een 22-22 gelijkspel tegen ZKV, doordat invaller Timo Dezentje een doorloopbal afmaakte. De formatie van Rick Nell toonde eerder reeds mentale kracht door een 11-15 achterstand helemaal weg te werken (20-19). Roy Vreeken maakte liefst tien treffers, maar ook Nadine Peters en Kevin Vreeken droegen met elk drie goals flink bij aan de score.

Pernixmoest bij Die Haghe noodgedwongen in een nieuwe opstelling spelen, want Myrre Hortensius, Joost en Sven Kuipers kregen rust. Het achttal van Eric den Dekker dreigde in de eerste helft overspeeld te worden (15-6 rust), maar kwam na de pauze nog behoorlijk terug: 27-21 eindstand. Anouk Braam, Stijn Gillissen en Cas Lepelaar, vervangers van de drie geblesseerden, behoorden tot de doelpuntenmakers, net als invallers Christel Zwanenburg en Paul Westerbeek.

In de eerste klasse hadKZ Danaïdenweinig in te brengen tegen titelkandidaat Apollo. Amy de Wit (2), Christel van Lunteren, Ferdi Bekken en Jasper van Kouwen lieten de score tot 5-5 gelijk opgaan, voordat het gat viel (5-11 rust). Ook invallers Jara Kwakkenbos en Jasper van der Vos konden geen ommekeer oproepen: 12-21 eindstand.

Velocitasincasseerde bij KCR één van de hoogste nederlagen uit de clubhistorie: 32-14. De Leiderdorpers bleven een kwartier in het spoor van de lijstaanvoerder met 6-5, maar zij zagen de achterstand daarna via 18-9 (rust) steeds verder oplopen. Alleen Debby Halvemaan, Jet van Osnabrugge (2) en Ivar van Driel gaven in de tweede helft nog enig tegengas.

TweedeklasserMadjoekwam lengte tekort ten opzichte van Paal Centraal, waardoor tal van aanvallen al na één schot werden afgebroken. Vakgenoten Merryn van Velzen (3) en Jasper de Koning (2) hielden in de eerste helft de schade beperkt tot 9-8, maar ook hun vak viel stil, zodat er met 18-11 verloren werd.

Crescendoleed in de strijd ompromotie in de derde klasse een zure 13-14 nederlaag tegen Ten Donck. Wesley van Oevern (3), Joris Cornelissen en Dennis van der Horst (2) zorgden vanaf 6-6 voor een voorsprong tussen 10-6 en 13-12, maar in de laatste twee minuten van de wedstrijd ging het alsnog mis.

VierdeklasserFluksdacht goede winstkansen te hebben tegen het puntloze ESDO, maar dat bleek een forse misrekening: 8-28. Bram Baalbergen opende wel de score, waarna Maurits van der Vos met drie doelpunten de beste schutter werd.