Hillegom geeft het cadeau

Door Simon Luybé - 16-10-2016, 19:43 (Update 16-10-2016, 19:43)

Hillegom keek in Beverwijk bij rust al tegen een 3-0 achterstand aan. Het zou 4-0 worden voor DEM. ,,Na een half uur stond het al 3-0. En volledig terecht. DEM was agressief op de goede manier. Twee doelpunten kwamen doordat we de bal in de opbouw al verloren. We gaven ze gewoon op een presenteerblaadje’’, zei Hillegom-coach Arend Jan Kranenburg over de mindere eerste helft van zijn ploeg.

,,Je probeert dan in de rust de koppen bij elkaar te steken zodat het de goede kant gaat opvallen. Maar het zat er gewoon niet in. Laat het maar een leermoment zijn. We hoeven dit niveau niet te accepteren en hebben eerder laten zien waar we toe in staat zijn.’’