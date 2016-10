Alphia zit muurvast in het voetbalmoeras

Foto SPORTVIEW.NL/Rene Pieterse Dion Buurham van Alphia zet een sliding in bij Vito Martens.

HAZERSWOUDE-DORP - Al meer dan vijf jaar verpietert Alphia in de kelder van het amateurvoetbal. Op weg naar het eeuwfeest in 2019 zit de Alphense zaterdagclub muurvast in het moeras van de vierde klasse. Ook dit seizoen dreigt een rol in de anonimiteit. Door een zwaar onterechte nederlaag in de derby bij Hazerswoudse Boys (2-1) heeft Alphia nu al een achterstand van tien punten op koploper Oudewater.

Door Haniff Harharahsportredactie@leidschdagblad.nl - 16-10-2016, 19:49 (Update 16-10-2016, 19:49)

„Zonde, zonde en nogmaals zonde. We hebben een gewonnen wedstrijd weggegeven”, reageert de verliezende trainer...