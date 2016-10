SJC heeft de smaak te pakken

ZONDAG HOOFDKLASSE A - Middels een 1-4 zege uit bij Hoogland, en de nederlagen van JOS/Watergraafsmeer en Hollandia, heeft SJC weer uitstekende zaken gedaan.

De Noordwijkers staan nog slechts twee punten achter de (nieuwe) nummer 1, Woezik, dat JOS in eigen huis verraste.

De ploeg van trainer Kees Zethof lijkt een mindere periode definitief achter zich te hebben gelaten. De drie nederlagen op rij in september zijn vergeten. De zege in de provincie Utrecht was alweer de derde op rij.

Rick van Dijk was de gevierde man aan de in het blauw gestoken Noordwijkers. Na zes minuten tekende hij al voor de 0-1.

Na rust maakte SJC het af. De 0-2 en de 1-4 kwamen ook van de voet van Van Dijk. Tussendoor maakte Sten Goosen de 0-3.