Eerste winst voor mannen van LOHC

HOCKEY - De mannen van LOHC hebben de eerste zege van dit seizoen binnen. Het team van trainer Craig Sieben won met 3-4 op bezoek bij Voordaan. De Oegstgeestenaren kwamen vier keer op voorsprong, maar pas bij de laatste keer was het voldoende voor de zege.

Door Tom Mentink - 17-10-2016, 14:10 (Update 17-10-2016, 14:10)

Vincent van Nimwegen opende in de eerste helft de score uit een strafcorner. Na de gelijkmaker van de thuisploeg maakte Rogier Haanraadts er voor rust nog 1-2 van. Na de 2-2 in de tweede helft bracht Seb Gardeniers de gasten opnieuw op voorsprong: 2-3. De winnende treffer van Simon Bertels viel pas in de slotfase.

De vrouwen van Alecto boekten de zesde overwinning op rij op eigen veld tegen Schiedam (2-1). De Leiderdorpsen kwamen nog wel met 0-1 achter, maar Milou Boere maakte vlak voor rust gelijk. De 2-1 viel pas vijf minuten voor tijd door een treffer van Marley Kruit. ,,Dit was niet onze beste wedstrijd’’, vertelt coach Jaïr Levie. ,,En onze keeper (Annick Weterings, red.) heeft ons gered.’’

Koploper LOHC won met 1-3 op bezoek bij Overbos. Dimmy van Ruiten en Marcella Elen (2) waren trefzeker. Trainer Eddie Simmons was erg tevreden. ,,We hebben eindelijk geconcentreerd de eerste helft gespeeld in tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden.’’

Alphen gaf in eigen huis tegen Breda een 3-2 voorsprong weg in de slotseconden. Jessica Albers, Lisette van Calcer en Elodie van Oirschot maakten de doelpunten. ,,We hadden het eerder moeten afmaken’’, aldus coach Marc Boelens.