Makkelijke middag voor Alphense Boys bij Zwervers

ZONDAG EERSTE KLASSE - Alphense Boys had een makkelijke middag bij CVV Zwervers. Het werd 1-4, al had de score volgens trainer Aad van den Berg nog hoger uit moeten vallen.

Maurice Kerkhof was de grote man in de aanval van de Alphenaren. Hij maakte het eerste doelpunt en was betrokken bij nummer twee en drie. Patrick Krop zorgde op zijn aangeven voor 0-2. ,,Na rust waren we heer en meester, maar toch werd het 1-2. Dan moet je nog oppassen’’, zei Van den Berg.

Al snel maakte Arjan Ouwendijk echter 1-3 en Stanley Mailoa zorgde voor de 1-4. A-junior Ruben Rietdijk maakte zijn debuut.