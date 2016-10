Complimenten DOSR, ROAC verdrievoudigt de productie

ZONDAG TWEEDE KLASSE C - ROAC had na zes wedstrijden drie keer gescoord. In de zevende match tegen DONK kwamen daar maar liefst zes goals bij.

Door Tessa de Wekker - 16-10-2016, 20:33 (Update 16-10-2016, 20:33)

,,Goed voor het zelfvertrouwen, ook al was de tegenstander niet sterk’’, sprak trainer Hein Leliveld. Voor rust hadden Freek Heemskerk en Martijn van Trigt het bal al geopend. Vlak voor rust maakte DONK 2-1. ,,Toen ben ik in de kleedkamer even furieus geworden. Dat had effect, want binnen vijf minuten hadden we er twee in liggen.’’...