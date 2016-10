Eerste eredivisiegoal Django Warmerdam

ENSCHEDE - Langzaam maar zeker vestigt Django Warmerdam zijn naam in de eredivisie. De Ajax-huurling van PEC Zwolle zorgde met een ziedende uithaal dat zijn ploeg aan het bezoek aan FC Twente een punt overhield.

Door Gertjan van Geen - 16-10-2016, 20:35 (Update 16-10-2016, 20:35)

De vorige maand 21 jaar geworden Voorhouter krulde zes minuten voor tijd met zijn linker de bal langs keeper Nick Marsman. ,,Prima toch?’’, zei Warmerdam laconiek. ,,Het was een lekkere goal.’’

Hij liet zich door Ajax verhuren, omdat hij de Jupiler League met Jong Ajax wel gezien had. In Zwolle begon hij het seizoen met pech. Hij verrekte een buitenband in zijn knie. Uitgerekend in de Arena debuteerde hij voor PEC. De invalbeurt zondag was het derde optreden in het blauwwit voor de man die op zijn achtste Foreholte verruilde voor Ajax. ,,Wout Brama raakte geblesseerd dus er kwam een plaatsje vrij. Afgezien van dat doelpunt was het een goede invalbeurt denk ik. We werden in de tweede helft overlopen dus het was inzakken en wachten op een countertje. Die kwam er.’’

Warmerdam draaide zich vrij en vond vanaf twintig meter het gaatje links van Marsman. ,,Een lekkere binnenkomer. Het was natuurlijk heerlijk om met die goal mijn steentje bij te dragen. Ik scoor niet vaak, de laatste was met Jong Ajax.’’