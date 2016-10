RCL houdt met tien stand

VROUWENVOETBAL - RCL bleef met veel werklust, kunst en vliegwerk en formidabel keeperswerk van Kimberly Heijne koploper in de hoofdklasse, dankzij een 0-1 zege op Jong PEC Zwolle.

Door Welmoed de Lang - 17-10-2016, 11:10 (Update 17-10-2016, 11:10)

,,Ik ben er verschrikkelijk blij mee. De meiden hebben er met z’n tienen ongelofelijk hard voor gevochten, een geweldige prestatie”, aldus trainer Janet Griffioen opgetogen. Haar ploeg startte uitstekend en kreeg via Bianca van der Meer, Shirley Nederpel en Romy Siera de eerste twintig minuten al flinke kansen. Die laatste tikte drie minuten voor rust bij de tweede paal de corner van Dominique van Wensveen binnen, waarna Racing comfortabel leek te kunnen gaan rusten.

Twee minuten later moest Ramona Bernadon echter met rood van het veld. De rechtsback werd vastgehouden door haar opponent en haar losrukken werd gezien als een slaande beweging. ,,Met nog een helft te spelen dacht ik, jeetje, hoe gaan we dat volhouden? Maar de werklust was enorm en Kimberley hield de ene na de andere bal eruit. Ze was echt goud waard.”

RCL kan over twee weken tegen SteDoCo de eerste periode pakken. ,,Dat is het eerste doel, maar we hebben het idee dat het dit seizoen ook voor wat betreft het kampioenschap moet gebeuren.’’