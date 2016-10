HVV ’70 zakt na rust als plumpudding in elkaar

HANDBAL - Trainer Dick Gijsman zag HVV ’70 in de tweede helft ’zo in elkaar zakken’. Zijn ploeg verloor na een 10-9 ruststand tegen Atomium dan ook fors met 26-18.

„Atomium is een angstgegner. Het is altijd geouwehoer. Nu was het eigenlijk wel een sportieve wedstrijd, maar we vochten na rust alleen nog tegen onszelf en de scheidsrechter. We lieten het koppie hangen en niets lukte meer”, aldus Gijsman.

De Rotterdammers spelen steevast op het randje en de Voorschotense tweede divisionist had moeite met al het geduw en getrek. „Wij kwamen daardoor niet in ons spel en dat is ook gewoon een compliment voor Atomium. Zolang de scheidsrechter niet fluit, mag wat ze doen. Hoewel de dekking in de eerste helft nog heel behoorlijk stond en we goed meegingen, was onze tweede helft gewoon veel te zwak. Ik zeg niet dat we met normaal spel gewonnen hadden, maar dan hadden we het ze wel moeilijk kunnen maken.”

ROAC wacht nog op de eerste zege na de 25-17 nederlaag tegen HMC. Beide clubs kenden aardig wat veranderingen dit seizoen, maar de formatie uit Raamsdonkveer heeft de zaken duidelijk wat sneller op orde. „Ik mis nog twee geblesseerden en de tweede keepster die voor het eerst weer zou meedoen raakte in de warming-up weer geblesseerd. Het blijft daardoor nog zoeken met jeugdspeelsters en speelsters van het tweede”, zei trainer Kees Toonen. Zijn formatie startte zaterdag uiterst zwak. „Ik vroeg me de hele eerste helft af of de meiden in de gaten hadden dat we al waren begonnen. Het was een rampenplan.” De ploeg herstelde zich na rust wel heel behoorlijk, maar het verschil (14-6) was al te groot.