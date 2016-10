AZC vervolgt vlekkeloze start eredivisie

WATERPOLO - AZC kent een vlekkeloze start van de competitie. De Alphenaren die de laatste seizoenen maar moeizaam op gang kwamen, zijn nog steeds ongeslagen. AZC is met 12 punten uit 4 wedstrijden de trotse lijstaanvoerder.

Door Wim Siera - 17-10-2016, 16:32 (Update 17-10-2016, 16:32)

De dubbele speelronde afgelopen weekend gaf een goed beeld van de gewijzigde krachtsverhoudingen in de eredivisie. Zaterdag won AZC met 13-11 van ZPC Amersfoort en een dag later kwam Polar Bears er ook niet aan te pas in Alphen aan den Rijn: 12-8.

De wedstrijd tegen de Amersfoorters sprak nog tot het meest tot de verbeelding. De bezoekers waren het seizoen ook goed begonnen en boden AZC tot ver in de ontmoeting goed weerwerk. In de laatste periode denderde de fysiek sterke thuisploeg opeens wel door (van 9-8 naar 12-8) en met die voorsprong was het toptreffen beslist.

Tegen Polar Bears was een 5-0 voorsprong aan het einde van de eerste periode voldoende om de zege bij te schrijven. Naar het einde sloeg de vermoeidheid van twee dagen waterpolo toe en misten beide ploegen talloze kansen.

De waterpoloërs van De Zijl Zwemsport hebben hun draai nog steeds niet gevonden. UZSC was met 14-7 te sterk. Opzienbarend was het verlies in de Domstad niet. De tegenstander, waar de Leidenaars Joachim de Ruysscher en Mike van Beukering de scepter zwaaien, is niet voor niets de beste formatie van de laatste twee jaar en heeft ondanks het vertrek van een aantal sterkhouders nog steeds de beschikking over een degelijke ploeg.

Opvallend was wel het gebrek aan schotkracht bij De Zijl. De bezoekers, met voormalig Utrecht-speler Roeland Spijker in de gelederen, rondden de aanvallen aanvankelijk nog soepel af (4-4), maar naarmate de ontmoeting vorderde, werd het scoren een steeds zwaardere opgave voor de Leidenaars.

De vrouwen van ZVL hebben de eerste overwinning van het seizoen in de knip. Na de nederlaag vorige week tegen GZC/Donk was de ploeg van trainer Tim van der Meer belust op een fijne revanche. De Ham moest er zeker door een flitsende openingsfase van ZVL met grote cijfers aan geloven. De Leidse eredivisionist won met maar liefst 19-7. Van der Meer was met name te spreken over de sterke eerste periode. ,,Met een 5-0 voorsprong laat je er geen misverstand over bestaan. We kunnen het in Wormerveer wel eens moeilijk hebben, maar dat was nu niet het geval.’’ Kitty Lynn Joustra was op dreef met zes treffers. Marianne de Groot maakte er vijf.