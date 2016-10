Blunder in laatste minuut nekt DIOK

RUGBY - DIOK verzuimde op eigen veld te winnen van Castricum. Aan de Smaragdlaan werd het 17-19.

Door Pieter van der Vliet - 16-10-2016, 21:34 (Update 16-10-2016, 21:34)

Ooit was het een prachtig affiche als Castricum op bezoek kwam in Leiden. Supporters van beide clubs verdrongen zich aan de rand van het veld voor het beste zicht, want jaarlijks werd er door beide kemphanen gestreden om de landstitel. Maar na alle vette jaren van beide clubs is het alweer enige tijd van renovatie en dat betekent bouwen, vertrouwen geven aan veelal jonge spelers...