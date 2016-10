Derby ASC-Warmunda wil niet vlammen

Foto: SPORTVIEW.NL/René Pieterse Jerome Rousseau van ASC wordt gestuit door Warmunda-keeper Arthur van Dam.

OEGSTGEEST - Als het motto overleven is, doet het er niet toe hoe de punten worden behaald. Dus keek Warmunda tevreden terug op de derby tegen ASC, terwijl de Oegstgeestse club er de smoor in had.

Door Joris Zandbergen - 16-10-2016, 21:57 (Update 16-10-2016, 21:57)

Het onderkomen van ASC aan de Duivenvoordestraat fungeerde nog een keer als het statige decor voor een vriendelijke burenruzie, het nazomerweer was prachtig maar beide ploegen weigerden er een vlammende derby van te maken. Het resultaat leek heilig, de tactiek was behoudend, de emoties waren lange...